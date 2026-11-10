Carro sai da pista após motorista perder o controle em curva na BR-369, em Jandaia do Sul

Um veículo saiu da pista na noite de segunda-feira (9), na BR-369, entre Jandaia do Sul e o Distrito São José. O caso foi registrado pela Polícia Militar por volta das 22h13, após a equipe receber informações sobre um possível acidente de trânsito na rodovia.

No local, os policiais fizeram contato com o motorista, que relatou ter perdido o controle da direção ao passar por uma curva, fazendo com que o automóvel saísse da pista.

O veículo foi parar em uma área de pastagem às margens da rodovia, sem obstruir o tráfego. Não havia vítimas no local, e os familiares do condutor aguardavam a chegada de um guincho para a remoção do automóvel.

A Polícia Militar realizou as orientações necessárias.