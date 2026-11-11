Mulher ameaça clientes em estabelecimento comercial em Marumbi

Uma ocorrência de ameaça mobilizou a Polícia Militar na noite de terça-feira (10), na Rua Santos Dumont, região central de Marumbi.
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada por volta das 19h20, após um comerciante de 54 anos relatar que uma mulher, de 44 anos, entrou em seu estabelecimento e passou a proferir ameaças contra os clientes que estavam no local.
Diante da situação, o comerciante decidiu encerrar o expediente, fechar o estabelecimento e acionar a Polícia Militar.
Quando os policiais chegaram, a mulher já havia deixado o local. Foram realizadas buscas e patrulhamento nas imediações, mas ela não foi localizada.
O comerciante recebeu orientações sobre os procedimentos legais cabíveis. Um boletim de ocorrência foi confeccionado para o registro dos fatos.