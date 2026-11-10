Homem perde mais de R$ 4,5 mil após cair em falso anúncio de emprego pelo Facebook, em Marumbi

Um homem de 36 anos procurou o Destacamento da Polícia Militar de Marumbi na manhã de segunda-feira (9), após ser vítima de um golpe eletrônico envolvendo um falso anúncio de vaga de emprego para motorista. O prejuízo com transferências bancárias não autorizadas chegou a R$ 4.577,05.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que encontrou no Facebook um anúncio de oportunidade de trabalho supostamente oferecida pela empresa XXXXXXX. Interessado na vaga, ele entrou em contato e, posteriormente, recebeu uma mensagem pelo WhatsApp de uma pessoa que se identificou como representante da empresa.

Durante a conversa, o suposto recrutador encaminhou um link, alegando que seria necessário acessá-lo para preencher um formulário de candidatura.

O homem relatou que entrou no endereço eletrônico, mas não encontrou nenhum formulário. Logo após o procedimento, percebeu que havia perdido o acesso ao aplicativo bancário.

Ao consultar a conta por outros meios, constatou a realização de cinco transferências via PIX sem sua autorização, que somaram R$ 4.577,05. Os valores foram enviados para contas de dois favorecidos, vinculadas ao Banco Bradesco e à Caixa Econômica Federal.

Além das transferências, a vítima identificou a contratação de um empréstimo pessoal de R$ 170,00, operação que também afirmou não reconhecer.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 8h17, na segunda-feira (9). O homem recebeu orientações para procurar a instituição bancária, contestar as movimentações e solicitar as providências para tentar recuperar os valores.

O boletim de ocorrência foi encaminhado à Polícia Civil para conhecimento e investigação do caso.