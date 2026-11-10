Carro capota após colidir com ônibus do transporte coletivo em Maringá

Um acidente envolvendo um carro e um ônibus do transporte coletivo mobilizou equipes de socorro na manhã desta terça-feira (10), em Maringá. A colisão aconteceu na Avenida Independência, no cruzamento com a Rua Antônio Carniel, na Zona 5, nas proximidades do Hospital Bom Samaritano.

De acordo com informações apuradas no local, o automóvel trafegava pela Avenida Independência quando foi atingido pelo ônibus no cruzamento. Com a força do impacto, o carro capotou e ficou com as rodas para cima.

A informação preliminar é de que o semáforo do cruzamento estaria funcionando com sinalização intermitente. O ônibus teria avançado no cruzamento e atingido a traseira do automóvel. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

O motorista do carro, que estava sozinho no veículo, conseguiu sair pelo vidro de uma das portas dianteiras. Ele recebeu atendimento das equipes do Siate e não sofreu ferimentos graves.

No ônibus estavam o motorista e dois passageiros, sendo um adulto e uma criança. Os três também foram atendidos pelas equipes de socorro e passam bem.

A Guarda Civil Municipal esteve no local para auxiliar na ocorrência e orientar o trânsito. O acidente provocou congestionamento na região.