Prefeitura e moradores realizam mutirão de limpeza

Com o apelo da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, Departamento de Saúde, Setor de Endemias, Vigilância Sanitária e o pessoal do Almoxarifado foram iniciados nesta quinta-feira (25), se estendendo para essa sexta-feira (26), um grande mutirão de limpeza nos Bairros: Vila Rica, Jardim Vista Alegre, Jardim Santa Helena I, II e III, Residencial Planalto, Jardim Villar I e II, Jardim Brasil é Residencial Massa. 63 caminhões com lixo que os moradores colocaram nas ruas foram retirados desses bairros.

O objetivo proposto era retiras dos quintais e residências todo e qualquer material que não estaria sendo utilizado, e que poderia acumular água e ser um possível criadouro do mosquito da dengue.

O Prefeito Lauro Junior que esteve acompanhando os trabalhos, salientou que a comunidade acolheu muito bem o pedido de limpeza dos quintais e foram retirados vários caminhões de lixos, relatando ainda que precisamos continuar vigilantes e alertas não deixando assim que outros materiais posam formar novos criadouros.

“Essa conscientização pedimos mais uma vez tem que ser de todos os moradores da nossa cidade mesmo que não seja em forma de mutirão, faça a limpeza de seu quintal de forma periódica, recolha todo e qualquer material que possa acumular água que você não esteja utilizando e faça o descarte. Com a ajuda de todos e o trabalho de cada um vamos acabar com os focos criadouros do mosquito, diminuindo assim os números de casos de dengue no município”.

