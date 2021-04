Prefeitura destaca ações realizadas no primeiro trimestre da gestão Lauro Junior e Fifa

Há três meses, Jandaia do Sul está sob a administração do prefeito Lauro Junior e do vice-prefeito Fifa. A gestão está apenas começando, mas já foram iniciados importantes projetos em benefício dos jandaienses. As ações do prefeito estão embasadas em seu Plano de Governo, que visa uma condução participativa, alinhada às necessidades do município. Neste momento, diante do atual cenário pandêmico, as questões de saúde têm sido tratadas com especial cuidado pela Prefeitura que, constantemente, busca alternativas para amenizar os impactos do coronavírus na população.

Atento à atual situação sanitária, os atendimentos de pacientes com Covid-19 receberam um olhar diferenciado já nos primeiros dias de mandato. Como uma medida necessária e urgente frente à pandemia, no dia 15 de janeiro foi inaugurado o Centro de Tratamento da Covid-19 (CTC), na Rua dos Patriotas, 943. O local conta com médicos e equipe completa e atendimento 24 horas.

Tendo em vista a alta no número de casos positivados e a preocupação em oferecer um atendimento cada vez mais humanizado e de qualidade, no dia 8 de março, a Prefeitura inaugurou o Hospital de Campanha, junto ao CTC, com dez (10) leitos de enfermaria que são atendidos por quatro médicos, seis enfermeiros e seis técnicos de enfermagem. A unidade, montada em menos de uma semana, trata pacientes com sintomas respiratórios de baixa complexidade até o remanejamento a uma unidade de referência hospitalar com leitos de UTI, se necessário. Os leitos dão estrutura de suporte de oxigênio, monitores de frequência cardíaca e a saturação.

“O paciente é cuidado e devidamente medicado pela equipe de profissionais que observa frequentemente seu quadro e, se num determinado momento entender que houve recaída, inicia a busca por uma vaga nos hospitais de referência em Apucarana ou Arapongas”, comenta Lauro Junior.

Para ampliar o tratamento de pacientes com Covid-19, em parceria com o Governo do Estado do Paraná e com o Hospital Nossa Senhora de Fátima, o município também viabilizou a abertura de vinte e cinco (25) novos leitos para aqueles que não necessitam de UTI. O atendimento é oferecido para os moradores de Jandaia e de todo o Estado. “O desafio está sendo muito grande na saúde pública, mas estamos a todo momento buscando alternativas para tentar amenizar a situação dos pacientes, com foco no nosso objetivo, que é salvar vidas”, afirma o prefeito.

Novo ‘gás’ para Jandaia

Logo no início da gestão Lauro Junior e Fifa, a primeira grande mudança foi a nomeação dos diretores dos 15 departamentos municipais: Administrativo; Assistência Social; Contabilidade; Controle Interno; Cultura; Educação e Esportes; Finanças; Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente; Indústria, Comércio e Turismo; Jurídico; Obras e Serviços Municipal; Pessoal; Planejamento; Saúde; Tributação e Dívida Ativa.

“Montamos uma equipe técnica em cada setor, motivada a resolver problemas e a fazer o melhor por Jandaia. A fim de tornar o trabalho mais assertivo, para cada departamento foram escolhidos diretores com conhecimento técnico e experiência na área. O da Saúde, por exemplo, é enfermeiro e tem formação em Assistência Social; já o do Meio Ambiente é agrônomo com experiência em administração e também é técnico agrícola”, relata o prefeito.

O objetivo de Lauro Junior é implantar uma gestão focada em resultados, no qual cada departamento deve ter clareza das metas a serem alcançadas e apresentar relatórios periódicos do desempenho das tarefas propostas. As situações que necessitavam de resolução imediata foram priorizadas pelas equipes no primeiro mês da nova administração e, na sequência, foi feito um diagnóstico para levantar onde será necessário atuar a curto, médio e longo prazos.

Outro destaque da nova administração municipal é a abertura de canais que dão voz aos jandaienses por meio do Programa Queremos te Ouvir. “Nossa intenção é ouvir as pessoas de todos os setores e classes sociais, afinal, nada mais justo do que a própria população trazer o problema para a Prefeitura e também ter a possibilidade de apresentar sugestões. Claro que não resolveremos tudo, mas faremos o possível para isso, com a participação da comunidade”, afirma o prefeito.

Atualmente, os canais de comunicação utilizados para a Ouvidoria são o telefone (43) 3432-9250, o WhatsApp (43) 98447-3284, o e-mail ouvidoria@jandaiadosul.pr.gov.br e formulário disponível no site da Prefeitura. Além disso, já está sendo desenvolvido o aplicativo Conecta Jandaia, que é parte do Programa Queremos te Ouvir juntamente com os canais da Ouvidoria. Por meio do App, o jandaiense poderá verificar seu IPTU, tirar certidões e alvarás, solicitar e sugerir melhorias nos bairros, entre outras facilidades.

Também, com o objetivo de manter a proximidade com os moradores, o prefeito Lauro Junior realizará LIVEs trimestrais, reuniões periódicas nas Associações de Bairro (após a pandemia) e o Projeto Prefeitura de Portas Abertas (também previsto para depois da pandemia).

Cursos de capacitação

Em janeiro, o município firmou parceria com o Senai por meio da qual serão ofertados cursos de capacitação subsidiados pela Prefeitura, totalmente gratuitos para os munícipes. Já no primeiro semestre serão realizados os cursos de costura industrial, costura de estofados, soldador, eletricista industrial e desenho industrial.

De acordo com Lauro Junior, um dos gargalos da cidade é a geração de emprego e renda, sendo assim, a Prefeitura vai oferecer capacitação para ajudar os jandaienses a conquistarem um espaço no mercado de trabalho. Já para as empresas, a proposta é de investimento em infraestrutura.

Outros projetos

Neste primeiro trimestre frente à administração de Jandaia do Sul, Lauro Junior e seu vice Fifa deram o pontapé inicial para vários planos que visam a melhoria do município. A nova equipe da Prefeitura tem se ocupado de questões burocráticas para que a cidade conte com um transporte coletivo gratuito até o final de 2021; foi iniciado o projeto para construção do Parque Ecológico e da Apae, além da readequação do Cemitério Municipal (instalação de guarita, construção de setor administrativo e banheiro, e padronização dos túmulos).

Na segunda quinzena de março foi implantado o Centro de Distribuição Informatizado, aproveitando o espaço do Almoxarifado. A proposta do novo local é destinar e controlar de forma sistematizada todas as mercadorias que chegam para o município, desde canetas até medicamentos, equipamentos e veículos.

A Prefeitura também está tirando do papel o Projeto “Água é Vida” que, em parceria com algumas empresas locais, conduzirá um trabalho de preservação de nascentes de Jandaia. Juntamente com o Governo do Estado, por meio do Instituto Água e Terra (IAT), já está sendo feita a perfuração de seis poços artesianos em comunidades rurais do município.

Melhorias

Dando continuidade ao trabalho da gestão anterior, em breve toda a cidade estará iluminada com lâmpadas de led e poderá contar com um PAM (Pronto Atendimento Municipal) reformado. O projeto para revitalização da Estação Ferroviária está em andamento, assim como das seis Unidades Básicas de Atendimento e das praças da cidade.

O Departamento de Obras de Serviços Municipais também irá refazer a rua que dá acesso ao Parque Industrial e fazer a pavimentação de ruas no Distrito São José (em continuidade ao trabalho iniciado pela administração anterior). Para a comunidade do Canutã está sendo estudada pelos engenheiros da Prefeitura a instalação de dois quilômetros de asfalto rural, pista de caminhada, ciclovia e iluminação rebaixada.

“Seguimos firmes no propósito de tornar Jandaia do Sul o município mais atrativo, moderno, seguro e acolhedor do Vale do Ivaí”, reitera Lauro Junior.