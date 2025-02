Prefeitura de Jandaia do Sul recebe apresentação de tecnologias inovadoras na saúde

A Prefeitura de Jandaia do Sul recebeu, na última segunda-feira (10), a apresentação de duas tecnologias inovadoras voltadas para a área da saúde: WebBula e Progenos. As soluções foram detalhadas por Antonio Eduardo Ribeiro, CEO da empresa, e a COO Mônica de Barros. O encontro aconteceu na sala de reunião da prefeitura municipal.

Na ocasião, foram apresentadas ferramentas, tecnologias e serviços de informação voltados ao aprimoramento da saúde no município. A Prefeitura continua avaliando novas tecnologias e recebendo soluções que contribuam para um atendimento mais eficiente à população.

A reunião contou com a participação do diretor do Departamento de Saúde, Valmir Inácio de Oliveira, da enfermeira da epidemiologia, Isabel Garcia Giorgiane Moreno, do secretário de Governo, André Saddi, de Carlos Barbosa, do Departamento Administrativo, e de José Mário da Cruz, representante da WebBula.