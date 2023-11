Prefeitura de Jandaia do Sul realiza leilão de bens inservíveis

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, através da Comissão Permanente de Licitações, lançou esta semana o Edital para realização de um Leilão de bens móveis pertencentes ao Patrimônio Público Municipal, considerados inservíveis para a administração.

O Leilão acontecerá no dia 28 de novembro de 2023, às 10:30 horas e será realizado exclusivamente na forma ON-LINE através do site ANDRÉ LUIZ LEILÕES www.andreluizleiloes.com.br.

Ao todo serão 29 lotes que estarão à disposição dos interessados e a descrição completa dos bens descritos acima deste Edital, com as fotos e descrição completa bem como cadastro para os lances, podem ser acessados no site do leiloeiro Oficial: www.andreluizleiloes.com.br . Os bens estarão à disposição dos interessados no almoxarifado da Prefeitura e poderão ser examinados no horário das 08h00 às 11h30min e das 13h30 às 17h00, dos dias 10 a 24 de novembro de 2023, com agendamento prévio no telefone (43) 3432-9263.

O edital encontra-se à disposição dos interessados, no edifício da Prefeitura de Jandaia do Sul, no período das 08:00 horas às 17:00 horas, em dias úteis, no site www.jandaiadosul.pr.gov.br em “Portal da Transparência” ou ainda, pode ser solicitado através do e-mail: licitacao@jandaiadosul.pr.gov.br