A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul informa que em alusão ao dia do servidor público comemorado no dia 28 de novembro, não haverá atendimento ao público nesta sexta-feira, dia 04 de novembro de 2022.

Porém, serviços públicos essenciais de saúde, como de urgência e emergência ( PAM e SAMU), de segurança (Brigada Comunitária), serviços funerários e de limpeza pública, seguem em funcionamento normal. Também não se aplica a Rede Municipal de Ensino que segue o calendário escolar.