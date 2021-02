Prefeitura de Jandaia do Sul inicia projeto “Água é Vida”

O Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente de Jandaia do Sul está iniciando o Projeto “Água é Vida” com o objetivo de proteger e cuidar das nascentes e minas do município.

Para a primeira etapa do projeto, o departamento convida proprietários que tenham minas ou nascentes degradadas em sua propriedade para realizarem um cadastro voluntário. Com isso, a equipe do Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente poderá realizar o trabalho de recuperação e/ou proteção das nascentes e minas.

Para mais informações ou dúvidas, os proprietários podem entrar em contato com departamento responsável pelo projeto através do telefone (43) 3432-9250.