Prefeitura de Jandaia do Sul faz alerta sobre a Dengue

(Assessoria) A Prefeitura de Jandaia do Sul através do Departamento Municipal de Saúde faz alerta sobre a dengue no município.

Em virtude ao aumento do calor, com os termômetros nas alturas e o forte calor os casos de dengue podem aumentar consideravelmente.

O Poder Público pede a colaboração da população no sentido de manter os quintais limpos, retirando os objetos que acumulam água para evitar a proliferação do mosquito aedes aegypti. É preciso ter atenção redobrada em todos os momentos, mas principalmente agora que as temperaturas subiram.

É de extrema importância que os moradores se conscientizem em manter os quintais sempre limpos, eliminando todo e qualquer recipiente que possa acumular água parada, inclusive com a verificação de calhas, caixa d´água, vasos e pratos de plantas.

A secretaria municipal de saúde, através da diretora Elza Maria Ferraz fala que, “o momento é delicado todos tem que tomar os devidos cuidados, as equipes seguem com as visitas e orientações para toda população, estamos em situação de risco alto, cada um tem que fazer sua parte”. Finaliza Elza

“DENGUE É DA RESPONSABILIDADE DE TODOS, POR ISSO PRECISAMOS, QUE CADA UM FAÇA A SUA PARTE!”