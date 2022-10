Jandaia do Sul:. Departamentos recebem veículos e triturador de galhos

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul realizou a entrega de dois veículos e um triturador de galhos na tarde desta quinta feira (20).

O Departamento da Saúde recebeu uma ambulância modelo Fiat Strada, a Assistência Social recebeu um Chevrolet Onix e o Departamento de Meio Ambiente um triturador de galhos.

Os recursos são do Governo do Estado e do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

O total do investimento ultrapassa os R$ 400 mil.