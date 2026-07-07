Prefeitura de Jandaia do Sul entrega bicicletas elétricas para Agentes de Combate às Endemias (ACE)

Acidente envolvendo caminhão e bicicleta elétrica é atendido pelo SAMU na Praça do Café
Um homem que conduzia uma bicicleta elétrica ficou ferido após se envolver em um acidente com um caminhão no início da tarde desta terça-feira...
Prefeitura de Jandaia do Sul entrega bicicletas elétricas para Agentes de Combate às...
A Prefeitura de Jandaia do Sul realizou a entrega de 13 bicicletas elétricas para os Agentes de Combate às Endemias (ACE), reforçando o compromisso...
Carreta tomba após perder força em subida na Estrada Dourados, em Jandaia do Sul
Uma carreta tombou na manhã desta terça-feira (7) após não conseguir vencer um aclive na Estrada Dourados, nas proximidades do trevo do contorno, em...
Vídeo mostra colisão entre trem e carro em Jandaia do Sul
Um acidente envolvendo um trem e um veículo utilitário foi registrado na manhã desta terça-feira (7), em Jandaia do Sul. A colisão ocorreu nas...
Acidente entre trem e utilitário deixa uma pessoa ferida em Jandaia do Sul
Um acidente envolvendo um trem e um veículo utilitário foi registrado na manhã desta terça-feira (7), em Jandaia do Sul. A colisão ocorreu nas...
Homem é detido após denúncias de ameaças com faca em Jandaia do Sul
Um homem de 19 anos foi detido pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (6), após ser denunciado por moradores por supostamente ameaçar pessoas...
Menor fica ferido após acidente entre carro e patinete elétrico no Centro de Jandaia...
Um acidente envolvendo um carro e um patinete elétrico foi registrado por volta do meio-dia desta segunda-feira (6), na Avenida Doutor Getúlio Vargas, no...
Morador tem casa invadida e é vítima de roubo em Jandaia do Sull
Um morador de Jandaia do Sul procurou a polícia na manhã desta segunda-feira (6) para registrar um roubo ocorrido durante a noite anterior, em...