Prefeitura de Jandaia do Sul e UFPR firmam parceria para ampliação da rede elétrica

A Prefeitura de Jandaia do Sul recebeu da Universidade Federal do Paraná (UFPR) a doação do projeto elétrico para a ampliação da rede elétrica do prédio que abriga a própria UFPR, a Secretaria Municipal de Educação e a Escola Municipal John Kennedy.

Essa iniciativa fortalece a infraestrutura do município, garantindo melhores condições para estudantes, professores e servidores. Com a modernização da rede elétrica, o espaço poderá atender de forma mais eficiente as demandas das instituições que compartilham o prédio.

Para o prefeito de Jandaia do Sul, essa parceria com a UFPR demonstra o compromisso conjunto entre universidade e gestão municipal no desenvolvimento da cidade. “Trabalhar em cooperação é essencial para promover avanços estruturais e garantir um ambiente de ensino mais adequado para nossa comunidade acadêmica e escolar” afirmou.

A UFPR tem desempenhado um papel fundamental na região, sendo uma instituição forte e atuante no Vale do Ivaí. A Prefeitura reafirma seu compromisso em apoiar ações que impulsionem a educação e a infraestrutura do município, promovendo o crescimento de Jandaia do Sul.