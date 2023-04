Prefeitura de Jandaia do Sul comunica mudança de local de ponto de ônibus

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Obras e Serviços Municipais comunica que à partir do dia 02 de maio, próxima terça-feira, os pontos de ônibus localizados na Avenida Paraná em frente a Mix Pizzaria sentido Apucarana e o da Rua Professor Roberto Rezende Chaves próximo ao Mercado Cortes sentido Mandaguari, passam a ser instalados para embarque e desembarque de passageiros na Avenida Getúlio Vargas em frente a antiga Princesa do Ivai e Sucametal.