Prefeitura de Jandaia do Sul anuncia cancelamento de Concurso Público e devolução de taxas de inscrição

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul informa que, após tratativas entre a administração municipal, o Ministério Público e a empresa responsável, foi confirmado o cancelamento do Concurso Público Nº 02/2024. O concurso estava suspenso desde 11 novembro de 2024 por recomendação do Ministério Público da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Jandaia do Sul.

O município também informa sobre a devolução dos valores pagos pelos candidatos.

Para realizar a solicitação de reembolso, o candidato deverá preencher o formulário disponível no site da Prefeitura e protocolá-lo presencialmente no Setor de Protocolo, junto aos documentos originais exigidos (cópia do documento de Identidade RG/CPF, comprovante de pagamento da taxa de inscrição), além de informar uma conta com chave Pix no CPF do candidato. Fica sob responsabilidade do solicitante o acompanhamento do andamento do protocolo de devolução.

Acesse: www.jandaiadosul.por.gov.br

