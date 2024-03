Prefeitura de Jandaia comemora páscoa com alunos da rede municipal

Na tarde desta última terça-feira, (26) a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Educação e Esportes realizaram de forma simbólica a entrega de ovos de chocolate em comemoração a Páscoa para os alunos da rede municipal de ensino, Apae e Creche Paroquial Raio de Luz.

O evento aconteceu no Auditório Municipal e participaram os alunos do pré ao 3º ano de todas as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, Apae e Creche Paroquial Raio de Luz.

Ao todo foram em torno de 2000 ovos que nesta quarta-feira, estarão sendo entregues para todos os alunos, lembrando que para os alunos com intolerância o Departamento teve o cuidado em adquirir ovos especiais. Estiveram presentes na entrega simbólica o Prefeito Lauro Junior acompanhado da 1ª Dama Stella Silva, a Diretora do Departamento de Educação Sheila com sua equipe, os Vereadores João Paulo, Tadeu Rocco e Welton Pinheiro e os Diretores ou representantes das instituições de ensino.

“É com muita alegria que hoje entregamos mais uma vez os ovos de chocolate para nossos alunos, isso já se tornou tradição e nossas crianças merecem e ficam felizes por serem lembradas nesta data. O sorriso no rosto dessas crianças nos motiva bastante para continuar nosso compromisso”, salientou o Prefeito Lauro Junior.