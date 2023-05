Prefeitura convida para conferência

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Obras e Serviços Municipais convidam a População em Geral para a Conferência Extraordinária Municipal da Cidade de Jandaia do Sul. O objetivo e finalidade é avaliar o Plano Diretor Municipal e a Eleição dos Conselheiros Titulares e Suplentes.

A Conferência acontecerá no próximo dia 16 de maio, terça-feira, às 19:30 horas no Auditório Municipal na Praça do Café.

Tema: O Plano Diretor Municipal com Participação Social

Lema: O Papel do Conselho Municipal.

Estão todos convidados.