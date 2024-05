Prefeitura confirma início da construção de área administrativa de cemitério e “Meu Campinho” no São José

Nesta sexta-feira, 24 de maio, o prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior, assinou a ordem de serviço para início da obra de construção da área administrativa do Cemitério Recanto da Paz. Obra orçada em R$ 286.949,94 com recursos próprios do município. A obra consiste na construção de um prédio administrativo para atendimento das famílias e visitantes proporcionando um espaço adequado para tratar de assuntos administrativos e de manutenção, tendo sala administrativa, depósito específico para materiais de manutenção e ferramentas e também a construção de banheiros de uso público. A empresa vencedora da licitação tem um prazo de 20 dias para início das obras e de 365 dias o prazo de execução.

Outra obra é a implantação da Arena Esportiva Meu Campinho, com pista de caminhada e parque infantil, no Distrito de São José, parceria do município com o Governo do Paraná através do Deputado Estadual Do Carmo.