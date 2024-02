Prefeitura assina contrato para construção do “Meu Campinho” no Jardim Universitário

Na manhã desta quinta-feira, 22 de fevereiro, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, o Prefeito Lauro Junior e o Sr. Gabriel Olívio Cesnik Gambarini representante da empresa Eco Polo Engenharia vencedora da licitação assinaram o contrato para a construção do “Meu Campinho” no Jardim Universitário.

A obra consiste na construção de infraestrutura urbana de lazer na Avenida Antônio dos Santos Neto, no Jardim Universitário, contemplando execução de campo de futebol com grama sintética, quadra poliesportiva, iluminação e paisagismo e está orçada em R$ 623.513,83 sendo R$ 320.000,00 do Governo do Estado e R$ 303.513,73 contrapartida do município e a partir desta assinatura a empresa tem 21 dias para o início da obra e um prazo de aproximadamente 180 dias para o término.

Estiveram ainda presentes na assinatura do contrato os Vereadores: Tadeu Rocco, Ranzani e João Paulo; dos Diretores de Departamentos: Luciano, Fabiano, Sheila, Simone, Stella, Roberto e Mascote; do Secretário de Governo Elvis Pontara; do coordenador de esportes Geraldo Bezerra e dos representantes do Jardim Universitário: André Rogério Barqueiro e Marcos Bragança.

Essa obra é uma reivindicação da comunidade do Jardim Universitário, dos Vereadores João Paulo, Tadeu Rocco, Ranzani, Sérgio de Lima e Welton; do Deputado Estadual Do Carmo, que teve sua aprovação pelo Governo do Estado – Paraná Cidade.