Prefeitura assina contrato para construção da capela mortuária do São José

A Prefeitura municipal de Jandaia do Sul e a Empresa Construtora DJ, vencedora da licitação, assinaram nesta manhã o contrato para a construção da Capela Mortuária no Distrito de São José.

A obra será construída na rua Benedito José da Silva, data 02 da quadra 150, com área de 190,89 metros quadrados, contemplando execução de: espaço contemplativo, área coberta, hall de entrada, salas de vigília, copas, instalações sanitárias, depósito de material de limpeza e estacionamento.

O valor da obra é de R$ 605.630,95 sendo R$ 330.000,00 do Governo do Estado – Paranacidade e R$ 275.630,95 contrapartida municipal.

Com a assinatura do contrato a empresa Construtora DJ terá 15 dias para iniciar a obra e prazo de execução de 240 dias.

A assinatura do contrato aconteceu na sala de reuniões da Prefeitura e contou com a presença do Prefeito Lauro Junior; da 1ª Dama Stella; do representante da Construtora DJ Eduardo; dos representantes do Distrito de São José: Dejaira, Aleciana e Carlinhos; dos Vereadores: Tadeu Rocco e Welton; do Secretário de Governo Elvis e dos Diretores de Departamentos: Luciano e Fabiano.