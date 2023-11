Prefeitura amplia rede de iluminação pública

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, através do Departamento de Obras e Serviços Municipais, está ampliando a iluminação pública em alguns pontos da cidade.

A informação foi dada pelo Prefeito Lauro Junior, que tem acompanhado todos os serviços de melhorias na iluminação da cidade.

Foram instalados essa semana braços e luminárias de led em vários pontos, entre eles: no Nova Jandaia, Rua Joaquim da Silva Júnior; no Campinho do Guadalajara continuidade da Rua Clementino Puppi; no Alto do Jardim Rebouças, Rua Armando da Silva e na rua esquina com a Cocari que dá acesso a AFUJAM e Contorno.

“Esses pontos são reivindicações antigas e que assumimos o compromisso de implantar iluminação de qualidade”, ressaltou o Prefeito Lauro Junior.