Prefeito Lauro visita escolas e CMEIs no primeiro dia de aula

O Prefeito Lauro Junior de Jandaia do Sul acompanhado da Primeira Dama Stella Silva, da Diretora do Departamento de Educação e Esportes Sheila Cristina da Silva e equipe do Departamento esteve nesta segunda-feira, 05 de fevereiro, início das aulas deste ano letivo, visitando as Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

O objetivo da visita foi dar as boas vindas aos Professores e alunos, que juntos estão construindo o futuro da sociedade, com isso o Prefeito agradece também aos pais que confiaram seus filhos a nossa rede municipal de ensino.

“Iniciamos hoje as aulas com muita fé e otimismo de que será um ano de grandes conquistas para todos nós”, disse o Prefeito Lauro Júnior.

O Prefeito fez ainda a entrega de materiais escolares e mochilas para os alunos salientando que em breve estará de volta fazendo a entrega também do uniforme e tênis para todos os alunos da rede municipal.

Ao todo serão mais de 1.700 alunos de Escolas e CMEIs que irão receber além dos materiais escolares e mochilas, vão receber uniformes e tênis e uma merenda de qualidade preparada pelo pessoal da cozinha central com o acompanhamento da Nutricionista.