Prefeito Lauro visita aula prática do Programa Jovem Aprendiz

O Prefeito Lauro acompanhado da 1ª Dama Stella Silva; do Diretor do Departamento de Indústria, Comércio e Turismo Vitor Hashimoto; e da Gerente da Agência do Trabalhador Suceli Varea foram recebidos pela responsável da empresa Fachisa Eliane e a instrutora Sandra na tarde desta segunda-feira, 30 de outubro na Fafijan para acompanhar uma aula prática com os alunos do Programa Jovem Aprendiz.

O Programa Jovem Aprendiz em Jandaia funciona por meio de uma parceria entre Prefeitura Municipal – Agência do Trabalhador e a Empresa Fachisa de Apucarana e tem como objetivo inserir o jovem no mercado de trabalho com qualificação profissional.

O jovem interessado em se inscrever no Programa deve procurar à Agência do Trabalhador para preencher uma ficha com os documentos que são requisitados que em seguida são repassadas para a Empresa Fachisa que fica responsável pela colocação dos jovens no mercado de trabalho.

A Sra. Eliane e a Instrutora e Professora Sandra são as responsáveis pela qualificação desses jovens com um curso que tem uma carga horária de 1280 horas sendo: 880 horas práticas (na empresa) e 400 horas teóricas, qualificação essa que faz toda diferença na vida profissional desses jovens.