Prefeito Lauro Junior firma convênio com SESC Paraná para trazer o BiblioSesc para Jandaia do Sul

Na última quarta-feira (01), o prefeito Lauro Junior assinou um convênio com o SESC Paraná para trazer o BiblioSesc para Jandaia do Sul ao longo do ano de 2024.

O BiblioSesc é uma unidade móvel de bibliotecas destinada a levar o acesso aos livros e materiais informativos para comunidades com pouco ou nenhum acesso às bibliotecas. Por ser um projeto social, as unidades móveis visitam municípios que não possuem bibliotecas fixas do Sesc.

O objetivo é promover a leitura, estimular a formação de leitores e encurtar a distância entre o leitor e o livro, proporcionando acesso a bens culturais para as comunidades. O público-alvo inclui as Escolas Municipais, comerciários e a comunidade em geral. O acervo conta com literatura estrangeira, brasileira, infantil e infantojuvenil, revistas e gibis, disponíveis para empréstimos, consulta e leitura. Além disso, serão realizadas ações de contação de histórias e cursos de contação de histórias para os professores da rede municipal e estadual de ensino, que atuarão como agentes multiplicadores na comunidade local.

Jandaia do Sul receberá a unidade móvel (Bibliosesc) de março a novembro de 2024.