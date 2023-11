Prefeito Lauro anuncia reabertura de posto dos Correios e transporte para São José

O Prefeito Lauro Junior acompanhado do Vereador Tadeu Rocco e equipe estiveram na noite desta quinta-feira, 09 de novembro, no Distrito de São José para anunciar o retorno do Transporte Coletivo e a reabertura do Posto dos Correios para a comunidade do Distrito de São José, Vila Rural Paraíso e Vila Rural Vicente Pupio, serviços esses que são de grande importância para todos os moradores daquelas localidades que necessitam dos mesmos.

Para fechar a noite houve ainda uma belíssima apresentação da Fanfarra do Colégio Estadual Cívico Militar, levando alegria e emoção a todos que estiveram ali prestigiando. O Prefeito Lauro Junior aproveitou para agradecer de forma especial o Instrutor da Fanfarra Paulo Marcio Salvador e todos os membros que compõem a Fanfarra e também o Diretor do Colégio Estadual Cívico Militar Vladimir Matioli Arcarde pela apresentação que a Fanfarra tem feito não só aqui no Distrito, mas em todos os eventos que ela se apresenta.