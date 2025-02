Prefeito Ditão Pupio recebe Diretor do ORCISPAR, órgão regulador de saneamento do Paraná

O prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, o vice-prefeito Inei Heckert e a chefe de Gestão Ambiental Beatriz Soares Batista receberam, nesta segunda-feira, o diretor do Órgão Regulador de Saneamento do Paraná (ORCISPAR), Rogel Martins Barbosa, para tratar da regulação e fiscalização dos serviços de resíduos sólidos e drenagem urbana no município.

O ORCISPAR atua em mais de 50 municípios do Paraná, garantindo a qualidade dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana. Durante a reunião, foram discutidas estratégias para aprimorar a gestão desses serviços em Jandaia do Sul.

O prefeito Ditão Pupio reforçou o compromisso da administração municipal em buscar melhorias, garantindo mais qualidade de vida para a população. O vice-prefeito Inei Heckert destacou a importância da regulação eficiente para o desenvolvimento sustentável da cidade.

.