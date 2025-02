Prefeito Ditão Pupio participa de reunião de alinhamento com a equipe do Hospital Nossa Senhora de Fátima

Na manhã desta quinta-feira, 20 de fevereiro, o prefeito Ditão Pupio, acompanhado do vice-prefeito Inei Heckert, participou de uma reunião de alinhamento com a equipe do Hospital Nossa Senhora de Fátima de Jandaia do Sul. O encontro, conduzido pela diretora do hospital, Andréia Karine Florêncio Kuromoto, teve como objetivo fortalecer a parceria entre o município e a instituição, garantindo melhorias no atendimento à população.

A reunião contou com a presença da diretora administrativa do hospital, Bianca Morais, da representante do Departamento Jurídico, Gabriela Rodrigues Coltre, e da enfermeira chefe, Maria Augusta Trinquinalia. Também participou o diretor de Saúde do município, Valmir Inácio de Oliveira, reforçando o compromisso da administração municipal com a saúde pública.

Estiveram presentes os vereadores Michel Enfermeiro, Alexandre da Vila Rica, André Barqueiro, Fabiano Goulart, Marquinho da Ambulância e Donizeti Agrônomo, além da presidente da Câmara, Adriana Jaime.

Durante o encontro, foram discutidos temas essenciais para o aprimoramento dos serviços prestados pelo hospital, como demandas da unidade, melhorias na infraestrutura, qualificação das equipes e estratégias para otimizar o atendimento aos pacientes.

O prefeito Ditão Pupio destacou a importância do diálogo e da união entre o Poder Executivo, Legislativo e a equipe do hospital para garantir um serviço de saúde mais eficiente e humanizado.

A administração municipal segue empenhada em trabalhar em conjunto com as instituições de saúde para oferecer um atendimento cada vez melhor à população de Jandaia do Sul.

