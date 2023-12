Prefeito de Marilândia do Sul e família sofrem acidente

Nesta segunda-feira (25), o prefeito de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda, sua esposa Daiane Delamico Takeda e seus dois filhos sofreram um acidente na BR-376, entre Marilândia do Sul e o Distrito de São José. O veículo em que estavam capotou na pista durante uma forte chuva.

Assim que o acidente ocorreu, uma ambulância básica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. Quando a equipe chegou ao local, o prefeito já estava recebendo atendimento de uma equipe de saúde local. Segundo relatos dos socorristas, o prefeito já estava fora do veículo com seus filhos, que estavam bastante assustados, em um barranco próximo à pista. O prefeito sofreu algumas escoriações, enquanto as crianças estavam apenas assustadas.

Uma ambulância avançada do Samu também foi chamada para prestar atendimento. A esposa, Daiane, ainda estava dentro do veículo e precisou ser retirada pela equipe do Corpo de Bombeiros. Ela estava consciente, mas se queixava de dores na bacia e no abdômen. Todas as vítimas foram encaminhadas conscientes para o Hospital da Providência.