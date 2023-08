Policiais desconfiam de nervosismo de ciclista e localizam maconha

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 10h16 de domingo (20), na Rua Faustino Bulgarão, na Vila Paião.

A equipe policial estava em patrulhamento quando avistou o indivíduo, que ao se deparar com a viatura demonstrou nervosismo, tentando assim esconder o rosto e começou a pedalar sua bicicleta de maneira mais rápida, nem sequer parando nos cruzamentos, quando enfim chegou na porta do mercado São José e jogou sua bicicleta no chão com rispidez e tentou entrar rapidamente no mercado. Foi quando os policiais deram voz de abordagem e conseguiram ter êxito na apreensão de substância análoga à maconha, totalizando 11,4 gramas, que estava em posse do indivíduo.

Os policiais então deixaram a bicicleta no endereço que ele mesmo citou ser sua residência, na Rua Josefinos antes de levá-lo até a sede do destacamento policial militar para confecção do termo circunstanciado.