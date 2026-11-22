A Polícia Militar atendeu, durante a madrugada deste domingo (22), duas ocorrências envolvendo denúncias de som alto nos municípios de Cambira e Marumbi. Nas duas situações, as equipes realizaram patrulhamento, mas não constataram emissão de som em volume excessivo.

Cambira

A primeira ocorrência foi registrada às 1h14, na Rua Pedro Donato, no bairro Cruzeiro, em Cambira. A solicitante relatou que um vizinho estaria com o som alto desde as 20h de sábado.

A equipe policial foi até o endereço e realizou patrulhamento, porém não constatou barulho excessivo. A residência mencionada estava com as luzes apagadas e em silêncio no momento da chegada dos policiais.

Diante da situação, foi confeccionado um boletim de ocorrência para registro da solicitação.

Marumbi

Já às 3h13, a Polícia Militar foi acionada para atender outra denúncia de perturbação, desta vez na Avenida Tiradentes, na região central de Marumbi.

Segundo o solicitante, dois veículos estariam com aparelhos de som automotivo em volume excessivamente alto, causando incômodo enquanto ele realizava suas atividades de trabalho.

No local, os policiais não encontraram veículos emitindo som em volume elevado. Foram realizadas diligências e patrulhamento ao longo da avenida e nas imediações, mas os automóveis mencionados na denúncia não foram localizados.

Nas duas ocorrências, os boletins foram confeccionados para registro dos fatos, sem constatação de irregularidades pelas equipes policiais durante os atendimentos.