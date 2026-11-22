Uma ocorrência de desentendimento entre um casal, com suspeita de violência doméstica, foi atendida pela Polícia Militar na tarde de sábado (21), na Travessa Marumbi, na região central de Jandaia do Sul.
De acordo com o boletim, a equipe foi acionada pela Central de Operações após relatos de gritos de socorro vindos de uma residência onde um casal estaria discutindo.
No local, os policiais fizeram contato com uma mulher de 34 anos e abordaram um homem de 39 anos. Durante a busca pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado.
Em conversa reservada e em local seguro, a mulher relatou que houve um desentendimento verbal com o companheiro, que teria proferido injúrias contra ela e arremessado objetos dentro da residência.
Após receber orientações sobre os procedimentos legais, a mulher decidiu deixar o imóvel e buscar abrigo na casa de sua mãe, acompanhada dos filhos. Conforme o relato, ficou acordado entre o casal que o homem deixaria a residência no dia seguinte.
A equipe policial permaneceu no local prestando apoio e garantindo a segurança até que a mulher e as crianças fossem acolhidas em um local seguro.