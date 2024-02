Nesta quarta-feira (31) a Polícia Militar realizou Operação de Fiscalização de Trânsito no município de Jandaia do Sul, realizando abordagens, orientando motoristas e realizando as autuações necessárias, conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro.

A operação foi finalizada com os seguintes resultados: 12 automóveis abordados, 11 motocicletas abordadas e 10 autuações lavradas. Todos os abordados foram devidamente orientados pela equipe e liberados no local.