Polícia Militar localiza caminhonete após assalto em Jandaia

O motorista que é fretista, ficou amarrado por uma hora

Nesta quarta-feira (14) após solicitação, policiais militares de Jandaia do Sul deslocaram até a BR-369 onde um indivíduo teria sido vítima de roubo e teria permanecido amarrado no meio mato, nas proximidades do Restaurante Panela de Pedra.

No local foi identificado a vítima, que relatou que é motorista e trabalha com fretes, e que nesta data por volta das 09h30 um indivíduo branco, alto, cabelo liso e sem barba, short e camisa preta teria o contratado para fazer um frete de Apucarana para Jandaia do Sul, para trazer um estrado de cama, sendo que ao chegarem em Jandaia do Sul, o mesmo foi guiado para um carreador nas proximidades do restaurante Panela de Pedra, onde um segundo indivíduo moreno claro estatura mediana trajando roupa escura e boné preto, já estaria esperando no local, sendo o mesmo abordado onde o indivíduo de posse de uma arma cromada, que o mesmo não soube identificar, acabou dando voz de assalto anunciando o roubo.

Segundo a vítima, os autores acabaram amarrando suas pernas e braços e tapando a região da boca com uma camiseta cinza escura de um dos indivíduos, que segundo a vítima o mesmo teria ficado amarrado por cerca de uma hora, depois conseguiu se soltar e veio pedir ajuda em uma barraca de frutas que fica nas proximidades.

Logo após o ocorrido as equipes em patrulhamento no local acabaram logrando êxito em localizar a caminhonete GM Chevrolet C 20 Custom em meio a uma plantação de eucalipto sendo a mesma encaminhada até a delegacia de Polícia Civil para os procedimentos.

Foi constatado posteriormente que os autores do roubo teriam levado um aparelho celular e uma carteira contendo documentos pessoais da vítima.