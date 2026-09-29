Duas motocicletas com escapamento irregular são apreendidas em poucas horas em Jandaia do Sul

A Polícia Militar apreendeu duas motocicletas durante abordagens realizadas na noite de segunda-feira (28), em Jandaia do Sul. Nos dois casos, os veículos apresentavam irregularidades que provocavam excesso de ruído e os condutores não estavam habilitados.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 18h05, na Rua Professor Roberto Resende Chaves, no Centro. Durante patrulhamento, os policiais visualizaram uma Honda CG 150 Titan ESD emitindo ruído excessivo e realizaram a abordagem.

O condutor, de 26 anos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem permissão para dirigir. Na fiscalização da motocicleta, os policiais também constataram que o licenciamento estava vencido desde o exercício de 2023.

Além disso, o veículo estava sem filtro de ar e com o sistema de escapamento com o silenciador inoperante ou deficiente, provocando descarga livre e aumento considerável do ruído.

Como as irregularidades não foram regularizadas no local, a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio credenciado. O condutor foi orientado e liberado.

Segunda abordagem

Cerca de duas horas depois, por volta das 20h13, outra motocicleta foi abordada na Avenida Doutor Getulio Vargas, no Centro.

Segundo a PM, o veículo, uma Honda CG 150 Titan Mix EX, também circulava com ruído excessivo. Durante a abordagem, os policiais constataram que o condutor tinha 17 anos e, portanto, não possuía habilitação para conduzir o veículo.

A motocicleta apresentava irregularidades semelhantes às encontradas na primeira ocorrência: ausência do filtro de ar e sistema de escapamento com silenciador inoperante ou deficiente, causando descarga livre e aumento do barulho.

Diante das condições verificadas, a motocicleta também foi recolhida ao pátio credenciado, com a lavratura dos respectivos autos de infração.

O adolescente foi orientado e liberado no local, e a ocorrência foi registrada pela Polícia Militar para as demais providências legais.