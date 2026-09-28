A combinação entre o calor e a aproximação de frente fria favorece a ocorrência de tempestades neste terça-feira

Segundo o Simepar, nesta terça-feira, a instabilidade aumenta significativamente com a organização e o avanço da frente fria sobre o Paraná.

O predomínio de ventos de noroeste favorece o transporte de ar quente para o estado, especialmente sobre a metade norte, onde as temperaturas podem superar os 36 °C no Noroeste. A combinação entre o calor e a aproximação da frente favorece a ocorrência de tempestades em todas as regiões, com possibilidade de chuva forte, raios e rajadas de vento.

Os eventos devem começar a partir do fim da manhã e persistir durante a tarde e a noite.