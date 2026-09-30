Quarta Verde e Fecha Mês

Duas motocicletas com escapamento irregular são apreendidas em poucas horas em Jandaia do Sul
A Polícia Militar apreendeu duas motocicletas durante abordagens realizadas na noite de segunda-feira (28), em Jandaia do Sul. Nos dois casos, os veículos apresentavam...
A combinação entre o calor e a aproximação de frente fria favorece a ocorrência...
Segundo o Simepar, nesta terça-feira, a instabilidade aumenta significativamente com a organização e o avanço da frente fria sobre o Paraná. O predomínio de ventos...
Árbitro jandaiense apita final do Campeonato Paranaense de Base Sub-8 Série Prata
Emanuel Leonardo de Oliveira participou de toda a fase decisiva da competição, que foi realizada entre os dias 24 e 26 de setembro, em...
Colisão entre dois carros termina em capotamento em Apucarana
(Foto TnOnline) Uma colisão entre dois automóveis terminou com um dos veículos capotado na manhã desta segunda-feira (28), em um cruzamento do Núcleo Habitacional...
Faleceu no Mato Grosso Florentina (Dona Lola)
Faleceu no Mato Grosso a senhora Florentina, conhecida como Dona Lola. O velório tem início às 23h30 desta segunda-feira na Capela do Prever em Jandaia...