Polícia Militar é chamada em apoio ao SAMU

O ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 11h20 de quarta-feira (10) na Rua Malvinas, Jandaia do Sul.

Após solicitação de apoio a outros órgãos, a equipe policial deslocou juntamente com a equipe SAMU, onde uma pessoa estaria em surto.

No local as equipes em contato com a pessoa de xxxxxx, 21 anos, este que segundo a denúncia estaria surtado, porém ele estava bem colaborativo, calmo e não tinha sinais de surto, o qual passou a relatar que teve um desentendimento com seu irmão de 33 anos, e que ambos não tem uma boa convivência juntos.

Diante dos fatos ambos foram orientados e dispensaram as equipes.