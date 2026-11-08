Polícia Militar é acionada para verificar carro com marcas de tiros em Jandaia do Sul

A Polícia Militar foi acionada na noite de sábado (7), por volta das 20h15, para averiguar uma denúncia sobre um veículo com possíveis marcas de disparos de arma de fogo na Rua Agostinho Chaves, na região central de Jandaia do Sul.

De acordo com o boletim de ocorrência, o solicitante informou que um automóvel de cor preta estaria com marcas de tiros e obstruindo a via pública.

No local, os policiais encontraram um Citroën C4 Pallas, estacionado e sem ocupantes. Durante a vistoria, a equipe constatou quatro perfurações na lataria, compatíveis com disparos de arma de fogo.

Entretanto, os policiais observaram que as marcas aparentavam ser antigas, pois estavam cobertas com fita adesiva preta e apresentavam acúmulo de poeira.

Após consulta aos sistemas de segurança pública, não foram identificadas irregularidades administrativas ou pendências judiciais relacionadas ao veículo. A equipe também constatou que o automóvel não estava obstruindo a circulação na via.

Diante da situação, a Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência para documentar os fatos. Ninguém foi localizado no interior do veículo ou nas proximidades.