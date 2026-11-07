Policial manda homem abrir a boca e 10 pedras de crack caem ao chão

Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas na madrugada deste sábado (7), na Rua Pirapó, na região central de Jandaia do Sul.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento ostensivo e preventivo quando visualizou o indivíduo em um trecho com pouca iluminação. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem teria levado um objeto à boca e continuado caminhando, atitude que chamou a atenção dos policiais.

Diante da suspeita, os policiais realizaram a abordagem. Ao ser questionado se portava algum objeto ilícito, o homem não respondeu verbalmente, apenas fez um sinal negativo com a cabeça.

Na sequência, a equipe determinou que ele abrisse a boca, momento em que caíram ao chão 10 pedras de substância análoga ao crack. Segundo a PM, as porções estavam fracionadas e acondicionadas de forma característica para a comercialização.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão por suspeita de tráfico de drogas. Além das 10 pedras de crack, um aparelho celular também foi apreendido.

O abordado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul, onde ficou à disposição da autoridade policial para os procedimentos cabíveis.