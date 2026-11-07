Adolescente de 14 anos morre e dois jovens desaparecem após serem arrastados por rio em Rolândia

Uma adolescente de 14 anos morreu e dois jovens, ambos de 17 anos, desapareceram após serem arrastados pela correnteza de um rio na tarde deste sábado (7), em Rolândia, no Norte do Paraná. A tragédia ocorreu na região do Jardim Monte Carlo, durante um período de fortes chuvas que atingiam diversas regiões do Estado.

De acordo com as informações preliminares, um grupo de pelo menos cinco pessoas estava no rio, aproveitando o momento para nadar, quando o volume de água aumentou repentinamente em razão das fortes chuvas. A elevação do nível do rio provocou o aumento da força da correnteza, surpreendendo os jovens e arrastando três deles.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência e iniciar os trabalhos de resgate.

A adolescente de 14 anos foi localizada pelas equipes de socorro e recebeu os primeiros atendimentos médicos, mas não resistiu e morreu.

As buscas pelos dois adolescentes de 17 anos continuavam em andamento. A operação recebeu reforço de equipes do Comando de Policiamento de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (CRPM), que passaram a utilizar câmeras térmicas para auxiliar nas varreduras e tentar localizar os desaparecidos.

As circunstâncias da ocorrência deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

As informações são do TNOnline, com dados da Tarobá.