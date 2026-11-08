Lara Vitória Rodrigues Vila está fazendo 15 anos nesse domingo (8). Familiares enviam parabéns.
Mulher é presa por embriaguez ao volante após bater carro contra poste em Jandaia...
Uma mulher de 26 anos foi presa na madrugada deste domingo (8) após se envolver em um acidente de trânsito na Rua Presidente Kennedy,...
Lara Vitória aniversariando
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Adolescente de 14 anos morre e dois jovens desaparecem após serem arrastados por rio...
Uma adolescente de 14 anos morreu e dois jovens, ambos de 17 anos, desapareceram após serem arrastados pela correnteza de um rio na tarde...
Nuvem com aparência de tornado impressiona moradores na região de Peabiru; Simepar esclarece fenômeno
Uma formação de nuvem com aparência semelhante à de um tornado chamou a atenção e assustou moradores na tarde deste sábado (7), na região...
PRF apreende mais de 20 kg de haxixe escondidos em cadeirinha infantil na BR-376...
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 20,7 kg de haxixe na manhã deste sábado (7), durante uma abordagem na BR-376, em Mandaguari. A ação ocorreu...
Cultura de Jandaia do Sul apresenta espetáculo “Vale a Pena Ver de Novo” no...
O Departamento Municipal de Cultura de Jandaia do Sul realiza, no dia 25 de novembro, o espetáculo “Vale a Pena Ver de Novo”, uma...
Policial manda homem abrir a boca e 10 pedras de crack caem ao chão
Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas na madrugada deste sábado (7), na Rua Pirapó, na região central de Jandaia do...
Motociclista de 19 anos é preso após perseguição policial e apreensão de cocaína em...
Um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (6), em Jandaia do Sul, após uma perseguição policial que...