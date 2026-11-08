Mulher é presa por embriaguez ao volante após bater carro contra poste em Jandaia do Sul

Uma mulher de 26 anos foi presa na madrugada deste domingo (8) após se envolver em um acidente de trânsito na Rua Presidente Kennedy, em Jandaia do Sul. A ocorrência foi registrada por volta das 3h19 e envolveu um Ford Fusion, que colidiu contra um anteparo, atingindo um poste de iluminação pública.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, constatou o acidente e identificou a condutora do veículo. Segundo a equipe policial, a mulher apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica.

Ela aceitou realizar o teste do bafômetro, que apontou 0,49 mg/L de álcool por litro de ar alveolar. Diante do resultado, recebeu voz de prisão pelo crime de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Durante o atendimento, a mulher apresentou uma crise de ansiedade, sendo necessário acionar uma equipe do Samu para encaminhá-la a uma unidade médica. Posteriormente, seriam adotados os procedimentos para sua apresentação na Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul.

Outras três ocupantes do Ford Fusion receberam atendimento médico no local e foram liberadas.

Com o impacto da colisão, o poste de iluminação pública sofreu danos. A equipe da Copel foi acionada para realizar os reparos necessários.

Após a quitação de pendências administrativas, o veículo foi liberado no local ao esposo da condutora.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para as providências cabíveis.