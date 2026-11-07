Cultura de Jandaia do Sul apresenta espetáculo “Vale a Pena Ver de Novo” no dia 25 de novembro

O Departamento Municipal de Cultura de Jandaia do Sul realiza, no dia 25 de novembro, o espetáculo “Vale a Pena Ver de Novo”, uma apresentação preparada para levar o público a uma viagem pela memória, pela nostalgia e por momentos que marcaram diferentes gerações.

A proposta do espetáculo é resgatar lembranças por meio da cultura, reunindo referências e elementos que ajudam a reviver histórias e experiências afetivas. A iniciativa busca proporcionar ao público uma noite especial de entretenimento e valorização cultural.

A apresentação será realizada às 19h30, no Auditório Municipal, e é aberta à participação da comunidade. O Departamento de Cultura convida a população para prestigiar o evento e compartilhar esse momento de celebração da memória e da cultura em Jandaia do Sul.

📅 25 de novembro

⏰ 19h30

📍 Auditório Municipal