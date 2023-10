Polícia é chamada após acidente de trânsito na Anunciato Sonni

Nesta quinta-feira (12), por volta das 11h17 da manhã, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito, que envolveu um condutor que estaria visivelmente embriagado. O incidente ocorreu na Avenida Anunciato Sonni.

Segundo relato do proprietário de um veículo Montana, que estava estacionado no local, um veículo Ford Fiesta, colidiu na lateral esquerda traseira de sua Montana.

Após a colisão, o condutor da Montana removeu seu veículo dali. Algumas pessoas que presenciaram o ocorrido conseguiram segurar o condutor do Fiesta para evitar que ele fugisse do local.

As autoridades realizaram uma verificação dos veículos, sendo constatando que apenas o Fiesta apresentava débitos. Diante dessa constatação, o veículo foi apreendido e encaminhado ao Pátio do DETRAN para as providências.

O condutor do Fiesta foi submetido ao teste de etilômetro, que constatou um valor de 0,30 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado. Com base no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), foi lavrada uma notificação por dirigir sob influência de álcool.

Após o incidente, ambos os condutores receberam orientações por parte das autoridades e foram liberados, uma vez que o valor aferido não configurava crime de trânsito.