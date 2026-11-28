Um homem de 27 anos foi preso na madrugada deste sábado (28), após uma ocorrência de violência doméstica registrada no Jardim das Flores, em Jandaia do Sul.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 2h42 para atender à ocorrência na Rua das Acácias. No local, os policiais fizeram contato com uma mulher de 26 anos, que relatou que seu convivente chegou à residência em visível estado de embriaguez e passou a proferir diversas ofensas verbais contra ela, além de tentar agredi-la fisicamente.

Segundo o relato da vítima, a situação aconteceu na presença dos dois filhos do casal, uma criança de 1 ano e 7 meses e outra de 3 anos.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao homem. Ele e a vítima foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.