Homem invade loja de veículos, danifica câmera de segurança e foge em Cambira

Um estabelecimento comercial foi alvo de uma invasão na madrugada desta quinta-feira (9), na Avenida Paraná, região central de Cambira. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar por volta das 4h.
De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário acionou a polícia após perceber a presença de um homem no interior da loja. Segundo o relato, o suspeito vestia moletom preto, calça preta e utilizava um gorro vermelho para cobrir o rosto, dificultando sua identificação.
Assim que chegaram ao local, os policiais realizaram a aproximação tática e fizeram buscas nas dependências do estabelecimento, identificado como uma loja de veículos. No entanto, o invasor já havia fugido antes da chegada da equipe.
Durante a vistoria, os policiais constataram que uma das câmeras de segurança do comércio havia sido danificada, com os cabos cortados, o que pode ter sido uma tentativa de impedir o registro da ação criminosa.
A Polícia Militar realizou patrulhamento pelas imediações na tentativa de localizar o suspeito, mas ninguém foi encontrado. O caso foi registrado e a vítima recebeu orientações sobre os procedimentos cabíveis.
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