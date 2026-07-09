Mulher denuncia agressão do companheiro e relata que filho foi atingido durante violência em Jandaia do Sul

Uma mulher de 21 anos denunciou ter sido vítima de violência doméstica na noite desta quarta-feira (8) em Jandaia do Sul. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar por volta das 21h.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o companheiro, de 39 anos, chegou em casa apresentando sinais de embriaguez e, após uma discussão, passou a agredi-la com socos na região do rosto.
Ainda conforme o relato da mulher, ao tentar desviar de um dos golpes, o agressor acabou atingindo o filho do casal, que estava em seu colo no momento da agressão. Ela também informou que foi puxada pelos cabelos, tendo parte dos fios arrancados durante o ataque.
Após as agressões, o suspeito fugiu do local e tomou rumo ignorado antes da chegada da equipe policial.
A vítima informou aos policiais que uma amiga sairia de Arapongas para buscá-la e que, junto com os filhos, seguiria para a casa dos pais em busca de segurança.
A Polícia Militar confeccionou o Boletim de Ocorrência Unificado e encaminhou o caso à Delegacia de Polícia Civil, que dará sequência às investigações e adotará as medidas cabíveis. A mulher também recebeu orientações sobre os procedimentos legais e os mecanismos de proteção previstos para vítimas de violência doméstica.
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