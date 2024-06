A Polícia Civil de Jandaia do Sul, realizou uma operação denominada “Operação Nelore” nesta sexta-feira (7) com o objetivo de prender suspeitos envolvidos em uma quadrilha especializada em furtos de gado.

Em conjunto com a Delegacia de Apucarana e de Pitanga, um suspeito foi preso.

Uma caminhonete boiadeira, utilizada supostamente nos furtos de gado foi apreendida.

Outro suspeito continua sendo procurado.