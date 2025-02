Polícia Civil de Jandaia do Sul apreende pistola no Distrito São José

Na manhã desta sexta-feira (14), por volta das 09h, a equipe de Policia Civil realizou o fiel cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela vara criminal da comarca de Jandaia do Sul, sendo que a equipe se diligenciou até o distrito de São José, Jandaia do Sul, local de trabalho do investigado, afim de acompanhar as buscas na residência situada na Rodovia BR 369, KM 10, em Jandaia do Sul.

Ao informar ao Sr. M. sobre a busca e apreensão da arma de fogo, o mesmo informou que a sua arma estaria no seu local de trabalho, sendo localizada dentro de um armário uma pistola marca Taurus, modelo PT 938, calibre .380 ACP, com 9 munições intactas. Posteriormente foi realizado busca no endereço o qual foi expedido o mandado de busca e apreensão sendo na Rodovia BR 369, KM 10, município de Jandaia do Sul. No local foi encontrada uma espingarda de calibre não definido.

Diante dos fatos o autor foi encaminhado para Delegacia de Policia Civil de Jandaia do Sul para devidas providências.

.